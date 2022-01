Domenica 16 gennaio al “Comunale” di Catanzaro Alex Elton in “Dove – La notte della scimmia rosa”

Nuovo appuntamento con la stagione del “Teatro Incanto” al Teatro Comunale – diretto da Francesco Passafaro – che presenta Alex Elton, allieva del grande Gigi Proietti, in “Dove – La notte della scimmia rosa”, uno spettacolo tra il sogno e la realtà realizzato all’interno della stagione “Domenica d’Incanto”.

Alex Elton, attrice poliedrica e insegnante strepitosa, incanterà il pubblico con uno spettacolo innovativo e straordinario. At­tri­ce ita­lo – in­gle­se, dop­pia­tri­ce, la El­ton è spe­cia­liz­za­ta nel tea­tro fi­si­co, emo­zio­na­le, d’im­prov­vi­sa­zio­ne e nel­la clo­w­ne­rie. Dall’ope­ra li­ri­ca alla pro­sa com­me­dia mu­si­ca­le, fino al tea­tro bril­lan­te e al ci­ne­ma, è una straordinaria per­for­mer capace di spa­ziare at­tra­ver­so vari ge­ne­ri ar­ti­sti­ci.

Alex Elton sarà in scena con Ermanno Dodaro, sue le musiche originali e selezione musicale (drammaturgia e regia di Riccardo Bàrbera, aiuto regia Michele Mancarella, movimenti coreografici Leda Lojodice). Ermanno Dodaro è uno straordinario musicista, un compositore e un virtuoso del contrabbasso. Da qualche anno collabora assiduamente con Rossana Casale, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Tosca.

In “Dove – La Not­te del­la Scim­mia Rosa”, ci porta in un luogo che potremmo definire “assurdo” dove si in­trec­cia­no, ma­gie, ri­cor­di, av­ven­tu­re, mu­si­che e can­zo­ni. Un mo­no­lo­go con mu­si­che dal vivo, con una cu­rio­sa am­bien­ta­zio­ne: un mar­cia­pie­de not­tur­no, su cui un mu­si­ci­sta di stra­da (Clark), ta­ci­tur­no e bur­be­ro “sca­ri­ca” una don­na (Ara) se­mi-ad­dor­men­ta­ta, in pre­da ai po­stu­mi di una sbron­za.

Ma non diciamo di più proprio nell’attesa di scoprire assieme ogni sfumatura di un orizzonte magico. Da dove ven­go­no questi personaggi? Si co­no­sco­no? E’ un sogno, o realtà? Lo scopriremo domenica 16 gennaio alle 18.30 al Teatro Comunale, nel centro del centro storico, per vivere mille emozioni sempre in totale sicurezza, grazie a tutte le accortezze dello staff del Comunale, dove si accede solo con Super Green Pass e mascherina FFP2.