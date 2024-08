Domenica 18 Agosto a S. Andrea Jonio il “Bel Canto Ensemble”

Il Bel Canto Ensemble nasce nel 2010 dall’unione di cinque musicisti (Rosaria Buscemi, soprano; Ivan Nardelli, flauto; Fabrizio Luchetta, clarinetto; Massimo Celiberto, corno; Alessandro Vuono, pianoforte) che già collaboravano in diverse formazioni cameristiche.

L’originalità dei concerti proposti consiste nell’esecuzione di parafrasi e trascrizioni del repertorio belcantistico italiano, interamente arrangiate dagli stessi musicisti.

L’ensemble ha raggiunto in pochi anni un successo planetario, ricevendo inviti e richieste di collaborazione da parte di prestigiose istituzioni e manifestazioni culturali di tutto il mondo.

Tra esse figurano Fondazione della Cultura Russa, Opera Italia di Mosca, Società Dante Alighieri, Maison de Robert Schuman, Istituti Italiani di Cultura di Bratislava, Bruxelles, Lyon, Montreal, Mosca, Pretoria, Rabat e Stoccarda, European International Film Festival di Kaliningrad, Italian Festival Week di Abu Dhabi e Dubai, Musical Society of Nigeria, Ministère de la Culture du Royaume du Maroc, Accademia Superiore della Musica e delle Arti di Bratislava, National Academy of Music “Nezhdanova” di Odessa, Academia Național de Muzica “Gheorghe Dima” di Cluj-Napoca, Teatro Leonardus di Bogotà, Chulalongkorn University di Bangkok, University of the Witwatersrand di Johannesburg, Universitatea Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, Reiss-Engelhorn-Museum di Mannheim, Gaulitana Festival of Music, Italian Festival in Thailand, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire di Ginevra, KulturØen di Middelfart, Biblioteca Nazionale del Regno di Rabat, Musikhuset e Universitet di Aarhus, solo per citarne alcune.