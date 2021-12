Domenica 19 dicembre la “Soverato Christmas Walk”

Tra le iniziative del Natale di Soverato ecco la camminata solidale non competitiva aperta a tutti (con particolare attenzione alle famiglie) con il classico cappellino di babbo Natale tra le vie illuminate a festa di Soverato per stare assieme adulti e bambini in allegria nella magia atmosfera del Natale.

Una street Band allieterà e seguirà i camminatori lungo le vie della città e lungo il percorso alcune soste con balli e interventi musicali.

La manifestazione ha un fine solidale atteso che con l’acquisto del pratico kit (sacca rossa natalizia contenente il Cappello, vari gadget e la immancabile mascherina) verrà finanziata una borsa di studio in oncologia e il Centro di solidarietà Giovanile dell’Opera Salesiana.

il tutto grazie alla sinergia tra L’associazione Amici di Ambra Onlus, Il Comune di Soverato, l’asd Soverato Walking, l’Associazione commercianti di Soverato e l’Opera Salesiana.