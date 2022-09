Domenica 2 Ottobre riprende la raccolta “Plastic free” sulla spiaggia di Soverato

Domenica 2 ottobre, dopo la pausa estiva, si riprende con le raccolte Plastic free dalla spiaggia di Soverato con un evento importante a carattere nazionale. Infatti Soverato viene scelta per la seconda volta come candidata per la data nazionale ovvero la partecipazione di bel oltre 200 comuni che si attivano grazie alla rete dei referenti locali per una raccolta collettiva con l’obiettivo di rimuove dall’ambiente **250.000kg** di spazzatura e la sensibilizzazione di almeno **15.000 partecipanti**.

La prima edizione a causa un po’ di meteo incerta ha fatto desistere i cittadini Soveratesi dal partecipare con la presenza di sole **5** persone contro le altre **60 **provenienti da tutto il circondario e la rimozione di circa **700 kg di spazzatura**.

Per domenica 2 ottobre la meteo si presenta con una mattinata di sole quindi vi aspettiamo numerosi per rimuovere quanti più rifiuti possibili dalla spiaggia. Ci aspettiamo che i giovani e le famiglie con bambini siano in prima linea con noi e con la nuova amministrazione a guida dall’Arch. Daniele Vacca che si è subito messa a disposizione per la riuscita della manifestazione e sul coinvolgimento di noi referenti per tante altre iniziative in programmazione di sensibilizzazione ambientale.

Si uniranno a noi l’associazione sportiva SOVERATO FITWALKING Baia dell’ippocampo e l’associazione culturale Lions Club Soverato-Vjds con l’intento di promuovere e valorizzare la bellezza della citta partendo dall’ambiente.

Per partecipare chiediamo come sempre di registrarsi al seguente link per godere dell’assicurazione sia per gli adulti che per i minori. https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2369/2-ott-soverato

Abbigliamento adeguato alle circostanze e gli indispensabili guanti da lavoro leggeri personali. Ci raduniamo ai giardini all’inizio del lungomare per le ore 9.30.. mi raccomando puntuali soprattutto per chi vuole la nostra maglietta prima che si esauriscono tutte.