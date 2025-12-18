Domenica 21 dicembre il “Natale Marino” presso il parco-giochi Gaslini di Catanzaro

Dopo il grande successo registrato lunedì 8 dicembre con la quindicesima edizione di MariNatale, il Parco-giochi Gaslini sito nel quartiere marinaro della città, si prepara a vivere un’altra entusiasmante giornata all’insegna della magica atmosfera natalizia, con l’evento NATALE MARINO” che avrà luogo domenica 21 dicembre dalle ore 16.30 in poi e che rientra nel cartellone natalizio del Parco intitolato “CHRISTMAS VILLAGE CATANZARO”.

La manifestazione, organizzata da Antonio Ursino, con la Direzione Artistica di Francesco Iaconantonio, la collaborazione dell’Associazione La Sfinge, di Casa Gaslini, il progetto grafico di Giovanni Audino e le foto a cura di Carmelo Panella, prevede un ricco e variegato programma con lo scopo di far trascorrere al pubblico, delle ore piacevoli e spensierate, all’insegna di varie forme di arte ed intrattenimento: Animazioni e spettacoli per bambini, musica, canto, danza, artigianato, hobbismo creativo, sculture ed esposizioni di presepi artigianali.

Anche questa kermesse sarà animata da uno spirito di beneficenza e grande solidarietà. Infatti, anche durante l’evento Natale Marino, ci sarà la vendita dei cuori di cioccolato Telethon, il cui ricavato verrà devoluto alla fondazione, per aiutare la ricerca allo scopo di salvare la vita dei bambini affetti da malattie genetiche rare.

Domenica 21 dicembre sarà un’occasione per attendere tutti insieme l’imminente arrivo delle festività natalizie, augurandosi Buone Feste in musica e gioia. Per l’occasione, saranno presenti alcuni dei giocatori dell’U.S. CATANZARO 1929 in rappresentanza della squadra e della società.