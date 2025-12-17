Domenica 21 dicembre in scena al Teatro del Grillo di Soverato “A MIRROR – Uno spettacolo falso e NON autorizzato”

Domenica 21 dicembre arriva sul palco del Teatro del Grillo “A MIRROR – Uno spettacolo falso e NON autorizzato”, la commedia dark di Sam Holcroft che ha conquistato l’Inghilterra e ora accende i riflettori in Italia con un cast esplosivo: Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu.

A MIRROR

uno spettacolo falso e NON autorizzato

di Sam Holcroft

regia Giancarlo Nicoletti

produzione Altra Scena – Viola Produzioni

Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro-nel-teatro-nel-teatro – a metà fra Pirandello e Rumori fuori scena – arriva in Italia “Spettacolo falso e non autorizzato (A Mirror)”, dopo l’enorme successo inglese e con un cast e un adattamento sorprendenti.

Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena.

Siete tutti invitati al matrimonio di Nina e Leo, nell’elegante sala eventi di uno stato totalitario in cui le opere teatrali e cinematografiche devono passare il vaglio della censura del Ministero. La cerimonia, però, è solo una copertura, per cui siate pronti a essere testimoni e complici di una performance clandestina e non autorizzata.

Dove stia la verità è continuamente in discussione, i ruoli sono pronti a capovolgersi e le forze dell’ordine attendono in agguato, riducendo sempre più ogni distanza fra il dietro le quinte e il palcoscenico.

Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine, evitando di fare arrestare anche il pubblico per questo gesto di insubordinazione?