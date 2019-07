Domenica 21 Luglio incontro a Soverato sullo “Spopolamento dei Borghi”

Spopolamento dei Borghi e misure attive per arginare il fenomeno; ostacoli e difficoltà incontrate nel contrastare il trend di abbandono dei piccoli borghi da parte dei più giovani; esperienze calabresi positive e nuovi strumenti a disposizione per chi amministra e pone, come priorità, quella di frenare l’emorragia migratoria di talenti. Su questi argomenti cercheremo di dialogare con i tanti amministratori locali e forze politiche attive sul territorio, che in questi giorni stanno aderendo all’iniziativa promossa da Soverato+.

Domenica 21 Luglio ore 19:00 presso il Bounty di Soverato cittadini, soggetti interessati e amministratori locali di tanti comuni del Soveratese proveranno ad affrontare l’argomento per tornare a parlare di problemi “sentiti” in maniera costruttiva e lontano dall’arena dei social.

Chiediamo + partecipazione e + spirito di collaborazione per proporre insieme + progetti per ripopolare i nostri Borghi. Soverato + ci sarà e coglierà l’occasione per presentare il proprio progetto al pubblico coinvolto.