Domenica 21 Luglio incontro promosso da Soverato + sul tema dello “Spopolamento dei Borghi”

L’appuntamento promosso da Soverato + sul tema dello “Spopolamento dei Borghi” ha tra gli obiettivi principali quello di rendere più vicini amministratori locali, esperti e cittadini del nostro comprensorio attraverso un confronto aperto sui problemi prioritari che quotidianamente siamo chiamati a fronteggiare nei luoghi in cui viviamo.

Per Domenica 21 Luglio ore 19:00 presso il Bounty di Soverato abbiamo invitato: gli Onorevoli: Wanda Ferro, Viscomi Antonio, Dalila Nesci, per sapere di ”+” circa lo stato attuale della L158/2017 relativa a misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni; i Consiglieri regionali Arturo Bova e Sinibaldo Esposito; il Presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo; i Sindaci e gli assessori dei Comuni di: Soverato, Badolato, Gasperina, Davoli, Stalettì, Montepaone, Chiaravalle, Torre di Ruggiero, Centrache, Santa Caterina, Isca, Cardinale, Guardavalle; imprenditori e professionisti locali.

Chiederemo a tutti i gli invitati presenti informazioni circa le misure adottate e gli ostacoli più frequenti nell’affrontare il fenomeno dello spopolamento dei nostri Borghi. Proporremo un’azione concreta di supporto alle politiche già attuate ed un confronto aperto a tutti i cittadini desiderosi di partecipare. Modererà l’incontro la giornalista Rosy Urso (Telemia).