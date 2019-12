Domenica 22 dicembre “Ludus in tabula” al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium

Domenica 22 dicembre 2019, dalle ore 10.00, a Roccelletta di Borgia – Borgia (Catanzaro), presso il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, trionfo del gioco associato alla storia con Ludus in tabula, originalissima iniziativa che ben si adatta alle festività natalizie.

Infatti, la dottoressa Elisa Nisticò, funzionario archeologo, referente del Polo museale della Calabria per questa prestigiosa Sede, ha ideato e predisposto nei minimi dettagli tabulae lusoriae, ovvero i giochi da tavola certamente fra i più amati dell’antica Roma.

In una magica atmosfera si giocherà insieme a Scolaciopoli, creato ad hoc per la città romana, con le proprietà del parco che si potranno acquistare, ipotecare e vendere.

Anseris Insidiae (trappola dell’oca) una sorta di gioco dell’oca che veniva praticato in epoca antica, dove divinità e defixiones si alternano per sbarrare la strada verso la vittoria.

SPQR Risiko e molti altri giochi da tavola per divertirsi e nel contempo imparare insieme.

Pertanto segnaliamo una proposta certamente suggestiva che farà trascorrere una giornata all’insegna del gioco e della conoscenza di antichissime tradizioni.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium è afferente al Polo museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello.