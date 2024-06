Domenica 23  giugno a Badolato il convegno “Diabet Walking”

Domenica 23 giugno, nella splendida Cornice del 2^ borgo piu bello d’ Italia del 2024, con il patrocinio del Comune di Badolato, si terrà, infatti, il convegno DIABET WALKING presso la sala consiliare del Comune di Badolato.

SoveratoinCammino e il dr. Raffaele Mancini, Direttore f.f. U. O. C. diabetologia e dietologia Asp CZ e coordinatore dell’attività diabetologica dell’ASP di Catanzaro, con questo appuntamento intendono evidenziare l’importanza del fitwalking e della camminata quale strumento di prevenzione del diabete oltre a promuovere nuove tecnologie nella cura dei pazienti diabetici.

Relazioneranno il dott. Raffaele Mancini sul tema Diabete e Fitwalking e il Dott. Angotzi sul tema “Come adeguare la terapia e anticipazione sulle nuove tecnologie, con l’intervento di Liliana Fontanella , istruttore qualificato fitwalking metodo Damilano e Presidente della Asd SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience.

AL termine TUTTI ASSIEME metteremo in pratica la tecnica del Fitwalking con una CAMMINATA GUIDATA 🏃‍♂️🏃🏃‍♂️ NELL’ ANTICO E SUGGESTIVO BORGO DI BADOLATO.

Il fitwalking, è l’arte di camminare bene, una pratica che non è semplicemente piacevole, ma che può anche diventare risorsa terapeutica e un vero e proprio strumento di prevenzione e cura del diabete e delle malattie cardiovascolari.

Siamo sicuri di saper camminare? Facile rispondere “Sì, certo”. Ma probabilmente non è proprio così.

Non soltanto camminiamo troppo poco, così come in generale facciamo poco movimento, ma non conosciamo neppure la giusta modalità, quella che più giova alla nostra salute e che ormai ha anche un nome preciso e una vera e propria codificazione tecnica: il fitwalking, che si potrebbe tradurre con “camminare per la forma fisica”

Esso è particolarmente indicato per i pazienti con diabete di tipo 2 perché può essere praticato quasi a tutte le età e non richiede strumenti o spazi dedicati. Servono solo un abbigliamento adeguato, il tempo e soprattutto la volontà.

Una giornata di prevenzione, di approfondimento e di sport in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia da non perdere! Partecipazione gratuita e aperta a tutti.