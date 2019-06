Domenica 23 giugno passeggiata archeo-agricola a Monasterace

Alla scoperta della Calabria autentica: domenica 23 giugno passeggiata archeo-agricola tra il Parco Archeologico dell’Antica Kaulon e l’Agriturimo ‘A Lanterna di Monasterace.

Una giornata esperienziale ed eco-culturale di qualità, con un accompagnatore speciale ed importante quale l’archeologo Francesco A.Cuteri, co-organizzata dall’A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Slow Food Soverato “Versante Ionico” e Comunità Terra Madre “Borghi in Comunità”.

Appuntamento per la prossima domenica 23 giugno (ore 10-17 con pranzo incluso) presso l’Agriturismo ‘A Lanterna di Monasterace (dietro faro) per una giornata esperienziale ed eco-culturale di qualità, co-organizzata dall’A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Slow Food Soverato “Versante Ionico” e Comunità Terra Madre “Borghi in Comunità”. In programma una passeggiata archeo-agricola presso il Parco Archeologico dell’Antica Kaulon e presso le attivita’ produttive locali “Agriturismo ‘A Lanterna” e “Locanda Cocintum”.

Ad accompagnare il gruppo di ospiti e visitatori, per un’escursione speciale e meravigliosa volta a “nutrire” anime e corpi, ci sara’ anche l’archeologo Francesco A. Cuteri che è stato l’artefice della scoperta del mosaico più grande della Magna Graecia che raffigura draghi, delfini e ippocampi e che farà innamorare tutti con i suoi racconti di Kaulon e della sua storia. La giornata esperienziale prevede anche un delizioso pranzo presso la stessa Locanda Cocintum ed una passeggiata presso le coltivazioni e colture di qualità dell’azienda agricola ospitante.