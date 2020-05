Domenica 24 Maggio ripuliamo la pineta di Soverato

Cari amici,

la condizione attuale dell’ambiente impone a tutti noi, come singoli cittadini e associazioni, di considerare attentamente l’impatto delle nostre azioni e abitudini sul nostro pianeta. Il primo passo è comprendere che il rifiuto che calpestiamo si frammenta e noi lo respiriamo; prima o poi questo arriva nel mare finendo anche nella filiera dei consumi.

È importante prendere coscienza delle risorse ambientali di cui disponiamo e che ci forniscono l’ossigeno senza il quale non potremmo sopravvivere.

Dobbiamo imparare a proteggere e rispettare gli alberi e, con essi, i nostri spazi verdi sotto i quali è possibile godere della frescura anche durante le torride giornate estive.

Possiamo fare moltissimo per ridurre il problema dei rifiuti in terra e nel mare, sulle spiagge come nelle fiumare e in tutti gli spazi godibili.

Uno di questi è la pineta di Soverato in località Corvo, uno dei nostri polmoni verdi frequentato quotidianamente da tanti cittadini ma che necessita di essere ripulito dalla spazzatura che incautamente e irresponsabilmente vi è stata rilasciata.

A questo scopo, il Gruppo archeologico Paolo Orsi e la Pro loco di Soverato organizzano e promuovono una giornata di pulizia della pineta di Soverato al fine di restituire a questo spazio la dignità e il decoro che merita.

Lo svolgimento avverrà nel pieno rispetto delle normative vigenti e con le dovute misure di sicurezza e di distanze per il Covid 19.

Saranno forniti i sacchi per la raccolta mentre sono a carico dei partecipanti le mascherine ed i guanti. Volendo si può ricorrere ad altri supporti come retini e altro.

Il materiale raccolto sarà differenziato e depositato nei luoghi già comunicati al comune che provvederà a recuperarlo.

Ci appelliamo alla sensibilità di tutti al fine di ottimizzare i risultati e poter godere di uno spazio “PULITO”.

Diamo noi tutti il primo esempio di azioni e comportamenti rispettosi dell’ambiente e di tutta la comunità. Vi aspettiamo alle 9,00 di domenica 24 maggio all’inizio della pineta all’ingresso del viale per il lido Verdemare.