Domenica 29 settembre un tuffo contro le pale eoliche offshore!

La situazione è gravissima. Vi invitiamo a informarvi per capire bene che le imposizioni che stiamo subendo non hanno precedenti. Nessun rispetto per la comunità calabrese, per i nostri amministratori, per la proprietà privata, per la nostra economia e per la nostra Terra.

Nessuna pianificazione che giustifichi un impatto di tale importanza. Come potete vedere anche i sindaci ne hanno preso coscienza e sono compatti a dire NO.

Contro il progetto eolico offshore si sono schierati il sindaco di CROPANI, il sindaco di GASPERINA, il sindaco di GUARDAVALLE, il sindaco di ISCA SULLO IONIO, il sindaco di PALERMITI, il sindaco di PETRIZZI, il sindaco di POLISTENA, il sindaco di SANT’ANDREA AP. DELLO IONIO, il sindaco di STALETTI’, il sindaco di SELLIA M.NA, il sindaco di SOVERATO, il sindaco di SQUILLACE, il sindaco di SANTA CATERINA DELLO IONIO, il sindaco di VALLEFIORITA.

Non possiamo più delegare, dobbiamo essere uniti affianco agli amministratori. Se passa questa prepotenza passeranno tutte.