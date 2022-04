Domenica 3 Aprile a Soverato ritiro diocesano dei soci di Azione Cattolica

Domenica 3 aprile dalle ore 09:30 fino alle ore 16:30, presso le Suore di Maria Ausiliatrice di Soverato, si terrà il ritiro di Quaresima dell’Azione Cattolica della diocesi di Catanzaro-Squillace.

La presente giornata di spiritualità coinvolgerà sia adulti che giovani, giovanissimi e ragazzi. Per di più, la prima parte verrà dedicata alla preghiera ed alla meditazione e terminerà con la celebrazione della S. Messa, presieduta dall’arcivescovo Mons. Claudio Maniago.

Seguirà, dopo una breve pausa dedicata al pranzo, un momento dedicato ai singoli settori. Il ritiro, poi, si concluderà con la via crucis, denominata “gli sguardi della passione”. Sarà, quest’ultima, un’occasione per rivivere, dopo l’assemblea d’inizio anno, un momento in cui ritrovarsi per prepararsi, a livello spirituale, all’arrivo della Santa Pasqua.

Inoltre, l’incontro con Mons. Maniago, per la prima volta dal suo insediamento con l’intera Azione Cattolica Diocesana, darà maggiore importanza e rilievo ad una giornata che, di per sè, avrà già tanto da offrire ai soci tutti.