Domenica 3 maggio alle 18 un flash mob per ringraziare le famiglie

Abbiamo giustamente ringraziato i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari per il loro eroico impegno e dobbiamo continuare sicuramente a farlo. Domenica 3 maggio alle ore 18 il Forum delle Associazioni Familiari ha organizzato in tutta Italia, un flashmob per ringraziare le famiglie e i bambini che, nel tempo del CoronaVirus, hanno fatto la loro parte rimanendo responsabilmente a casa e che continueranno a farla.

Famiglie, – commenta il presidente del Forum Calabria Claudio Venditti – che in questo periodo sono state scuole, ospedali, assistenza, accoglienza, disponibilità, fraternità e perché no “piccole chiese domestiche”E allora, un grande applauso alle famiglie che sono state le più brave del mondo affacciandosi dai balconi e dai terrazzi.