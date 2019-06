Domenica 30 Giugno a Badolato l’11° Motoraduno “Rebel Soul – Danilo Lentini”

Domenica 30 Giugno a Badolato si terrà 11° Motoraduno “Rebel Soul – Danilo Lentini”, con il seguente programma:

Dalle ore 09.30 10 – piazza Castello, Badolato Borgo:

Arrivo, benvenuto, iscrizioni, coffee break; Musica e foto di gruppo.

A seguire – passeggiata nel borgo da Piazza Castello nel centro storico con benedizione dei caschi in Chiesa Ss.mo Salvatore;

A seguire – Motogiro Turistico verso Santa Caterina dello Ionio Marina: Partenza da piazza Castello e giro in moto verso Santa Caterina Marina e sosta sul lato nord del Lungomare – a seguire aperitivo presso LIDO “LA LAMPARA” con consegna di una targ-memoria alla famiglia Renda in ricordo del giovane catarisano Nicola Renda;

A seguire – Rientro a Badolato Marina ed arrivo al Lido Solesi

Pranzo collettivo, Animazione e Musica con intrattenimenti, musica, giochi e premiazioni centauri.