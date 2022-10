Domenica 30 Ottobre a Soverato lo spettacolo di beneficenza “Ridiamo un sorriso”

Lo spettacolo “Ridiamo un sorriso” si terrà a Soverato il 30 Ottobre con una pomeridiana alle ore 18,30 per agevolare la presenza di bambini e ragazzi che fino all’età di 12 anni entreranno gratuitamente in quanto saranno i testimoni veri di tanti loro coetanei meno fortunati. L’importo incassato sarà devoluto all’Associazione nazionale ABC.

E’ un lavoro teatrale all’insegna di sketch divertenti, musica, e gag esilaranti, pensato e costruito per le famiglie, affinché genitori e figli possano godere insieme di un’ora di sano divertimento, considerando il teatro come mezzo efficace e straordinario per emozionare e veicolare messaggi educativi importanti.

La serata sarà dedicata ai bambini affetti dalla Sindrome del Cri du chat, per sensibilizzare il pubblico riguardo una patologia troppo poco conosciuta e di conseguenza, ancor meno supportata.

Crediamo che il nostro compito sia mostrare la nostra vicinanza a questi bambini e alle loro famiglie nell’affrontare la difficile e impegnativa quotidianità che si trovano a vivere.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Nazionale ABC (Associazione Bambini Cri du chat), un’associazione “no profit”, che si occupa di migliorare la qualità di vita di questi bambini e ragazzi, assisterli nel percorso scolastico, diffondere linee guida per la loro crescita e il loro sviluppo.

L’Associazione ABC aiuta i bambini con Cri du chat a camminare, a parlare, a mangiare e vestirsi da soli, a studiare, a correre…a diventare grandi.

Aiutiamo l’Associazione ABC ad aiutare!