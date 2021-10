Domenica 31 Ottobre a Catanzaro la manifestazione “Al Parco in Rosa”

Al Parco in Rosa è la manifestazione organizzata per DOMENICA 31 OTTOBRE alle ore 10.00 presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro, entrata via Pio X.

In occasione della Campagna Nastro Rosa – Ottobre Mese della Prevenzione, il gruppo SOVERATO FITWALKING Baia dell’ippocampo si è unito all’associazione Lilt Catanzaro in un evento sportivo gratuito e aperto a tutti, per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno e sul ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate.

La camminata, patrocinata dalla Provincia di Catanzaro e con la partecipazione di RVS Radio Valentina Soverato, si snoderà all’interno dei sentieri del parco lungo un circuito ad anello di 4.5 km.

, vi aspettiamo.