Domenica 4 agosto a Gasperina la settima edizione de “I Cammini della Restanza”

Il Sotterraneo APS, vi aspetta per la settima edizione de “I Cammini della Restanza”. I cammini nascono per rispecchiarci nella nostra storia. Il percorso che quest’anno porta il nome di “Paese mio raccontami di te…”rappresenta

un viaggio nella tradizione, alla riscoperta della Gasperina più autentica.

C’è tanto da scoprire,riscoprire e custodire.

E noi vogliamo continuare, così come abbiamo sempre fatto in questi 25 anni che l’associazione compie quest’anno, a coltivare memorie,recuperare le tradizioni e la storia insita nel nostro paese. Custodire e tramandare guardando al futuro.

Nel cuore storico del paese ascolteremo voci e ammireremo colori e ombre, in un percorso carico di emozioni tra i suoi sapori e le sue storie, che ancora riecheggiano per le strade.

Fatevi un regalo, venite a sentire ció che Gasperina, tramite le nostre voci cariche di emozioni ha da raccontarvi, non mancate!

Vi aspettiamo ancora una volta per vivere insieme questo viaggio nel tempo!

“RESTARE significa mantenere il senso dei luoghi,e camminare per costruire quì ed ora un mondo nuovo”. Vito Teti (edited)