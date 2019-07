Domenica 4 Agosto a Soverato il 5° Campionato Movimento Calisthenics

Si terrà il 4 Agosto a Soverato il 5° Campionato MOVIMENTO CALISTHENICS.

Cos’è il Calisthenics? E’ la disciplina a corpo libero ormai spopolata in tutto il mondo. Un mix di ginnastica, acrobatica, verticalismo e anche una buona dose di allenamento della forza, la rendono a tutti gli effetti una disciplina completa anche in ambito Fitness.

In Calabria esiste una realtà, MOVIMENTO CALISTHENICS, che ormai si sta espandendo in tutta Italia.

Quest’anno la competizione di Soverato vedrà addirittura 140 Atleti scontrarsi nelle varie tipologie di gara. Atleti provenienti da tutta la nazione; Dal Piemonte alla Sicilia e Sardegna. L’evento è organizzato da Andrea Mantello e dal team movimento Calisthenics regione Calabria. E’ un evento totalmente NO PROFIT e autofinanziato.

Quest’anno il comune di Soverato ha accettato il patrocinio dell’evento, ponendolo a pieno titolo tra gli eventi ufficiali della Città.

Il 4 Agosto al LIDO MARECHIARO di Soverato andrà in scena l’evento, che si protrarrà per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 19:00. Gli spetattori avranno la possibilità di godersi uno spettacolo difficilmente replicabile. Saranno presenti anche molti ospiti internazionali , tra i quali il campione del mondo di Calisthenics.

Eventi come questo danno lustro alla nostra intera regione ancor prima che alla Città di Soverato. Ci fanno capire che esistono giovani che credono nella Calabria. Che investono al Sud e nel Sud anziché andar via.

Gli enti e le istituzioni dovrebbero premiare e aiutare manifestazioni del genere, per far si che perdurino e non si perdano nel tempo.

Movimento Calisthenics Summer Cup 2019 – 4 Agosto a SOVERATO !