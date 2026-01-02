Domenica 4 gennaio a Soverato “Babbo e Befy- bisticci, risate … e la magia del Natale!”

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18,30, non perdetevi un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli.

Nella suggestiva cornice di Piazza Maria Ausiliatrice di Soverato, la Compagnia dei Sognattori in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, porterà in scena

“Babbo e Befy- bisticci, risate … e la magia del Natale!”.

Uno spettacolo leggero e divertente, pensato per regalare emozioni e sorrisi ai nostri bambini.

Un dono speciale per celebrare insieme la magia del Natale.

Siete tutti invitati a partecipare.

Non mancate!