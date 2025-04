Domenica 4 maggio a Soverato il primo Memorial dedicato a Vitaliano Destito

Il pallone che rotola sull’erba fatata del campo “Nunzio Marino”, tanti amici dai piedi sapienti, vecchi Eroi dell’ “Ippica” e non solo; un ricordo imperituro in memoria di Vitaliano Destito.

Il quattro maggio prossimo si terrà il I Memorial dedicato alla figura di un Uomo che ha vissuto la propria vita come se si trattasse di una partita di calcio.

Vitaliano Destito è stato calciatore, allenatore, direttore sportivo, ed ha sempre lasciato un segno indelebile, nell’universo dei calciofili, per qualità tecniche, professionalità ed amore per le ineffabili traiettorie di quella che, un tempo, era denominata “sfera di cuoio”.

La sua grande esperienza, unita ad una notevole conoscenza di tecnica e territorio ne hanno fatto un punto di riferimento importante ed un esempio di come sia meraviglioso coniugare gioia e spettacolo, cioè, in una parola, partecipare da protagonisti nel mondo del calcio.

Una partita di quelle che uniscono il passato, il presente ed il futuro : amici ed amanti dello sport che non vorranno certo mancare ad un appuntamento importante e significativo.

Ancora una volta il campo di calcio sarà il centro del mondo : gli spettatori sapranno applaudire le rabone e le finezze tattiche nel ricordo di una persona capace di aprire le porte del calcio a tanti ragazzi di Soverato, e non solo, con gentilezza e simpatia oltre che con competenza e lungimiranza.

Un goal stratosferico o una grande parata non potranno portare indietro le lancette del tempo ma sicuramente contribuiranno a far ricordare un Uomo che per anni ha impersonificato il calcio a Soverato ed in Calabria : Vitaliano Destito.

Save the date, indossa gli scarpini, prepara gli applausi … Ci vediamo tutti il 4 maggio alle 17.00 all’Ippica, con Vitaliano e per Vitaliano.