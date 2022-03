Domenica 6 marzo a Soverato l’incontro “L’8 (marzo) ogni giorno in corsia”

il Soroptimist Club di Soverato in occasione della Giornata Internazionale della donna ha organizzato per domenica sei marzo un interessante incontro dal titolo: “L’8 (marzo) ogni giorno in corsia: storie di donne che hanno sfidato e sfidano il Covid per svolgere il loro lavoro”.

Durante l’incontro, che si terrà presso la Sala consiliare del comune di Soverato e che ha avuto il patrocinio della Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro: le relatrici, professioniste della sanità racconteranno la loro esperienza quotidiana in corsia nella battaglia contro il covid 19.