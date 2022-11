Domenica 6 Novembre a Campora San Giovanni il Festival della Cipolla Rossa

Itinerante nei territori per continuare a raccontare la Destinazione Calabria attraverso una delle sue produzioni agroalimentari d’eccellenza, ingrediente ed icona sempre più utilizzato tanto nelle ricette tradizionali che più gourmet dagli chef internazionali. Così La Tropea Experience – il Festival della Cipolla Rossa che domenica 6 novembre sarà a Campora San Giovanni per la Festa d’Autunno.

Promosso e organizzato dall’Associazione Artigiani Commercianti di Campora in programma domenica 6 Novembre, giunto alla sua quarta edizione, il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP parteciperà con una serie di show cooking.

In piazza San Francesco, dalle ore 16, si alterneranno ai fornelli gli chef Luigi Quintieri, Ercole Villirillo, Pierluigi Vacca, il food influencer Federico Fusca direttamente da E’ sempre mezzogiorno Rai 1 di Antonella Clerici e Mime Kataniwa di MasterChef11 Italia.

Eventi come questi – sottolinea Fiore Gagliardi, Vicepresidente del Consorzio Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP – rappresentano una vetrina preziosa per far conoscere non solo la qualità del prodotto e le sue proprietà organolettiche, ma anche per veicolare messaggi importanti come quello del consumo dei prodotti locali e stagionali.

Se l’Oro Rosso di Calabria – aggiunge Daniele Cipollina, Direttore Marketing del Consorzio – è sempre più capace di raccontare il suo territorio, la Tropea Experience – Festival della Cipolla Rossa, rappresenta un’opportunità preziosa per raccontare oltre i confini regionali il percorso di un sodalizio che da Tropea a Nicotera, passando da Fiumefreddo Bruzio, abbraccia tre province e coinvolge tanti giovani artigiani della terra.