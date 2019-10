Domenica 6 ottobre la prima edizione di “Cammina con noi, per non dimenticare chi dimentica”

L’ARN onlus organizza domenica 6 ottobre 2019 a Lamezia Terme la prima edizione di “Cammina con noi, per non dimenticare chi dimentica”.

L’iniziativa rientra nel progetto “alimentazione e attività fisica, una intesa vincente” che l’ARN onlus ha proposto ad inizio anno per sostenere la sana e corretta alimentazione e l’attività fisica per tutti.

La camminata prevede la partenza dalla Chiesa Santa Maria Goretti subito dopo la Messa delle ore 9,00 e l’arrivo a Casa Alzal dove, dopo un percorso di 900 metri, concluderemo con le premiazioni e un aperitivo.

L’ARN onlus intende coinvolgere sempre altre associazioni del territorio per cui nella fattispecie ringraziamo Don Pino Angotti della Parrocchia Santa Maria Goretti (a Savutano), l’AISM che per l’occasione organizza un banchetto per la vendita delle male per la lotta alla sclerosi multipla, il Chiostro Caffe Letterario, la Run For Nicholas Green che con il Prof Luigino Falvo ha curato il percorso, la Croce Rossa Italiana di Lamezia Terme e i vari sponsor che hanno accettato di buon grado di sostenere l’iniziativa.