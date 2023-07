Domenica 9 Luglio a Soverato la presentazione del libro “Contadini rivoluzionari del sud”

La Kalibreria di Soverato è lieta di invitarvi al primo appuntamento della rassegna culturale “Kalibri d’autore!” Anche quest’anno la pineta dei libri vi aspetta. Apriremo le metaforiche danze con un appuntamento a cui noi soci teniamo molto perché parla della nostra terra, della nostra storia.

Domenica 9 Luglio presenteremo il libro “Contadini rivoluzionari del sud. La figura di Rosario Migale nella storia dell’antagonismo politico”.

Pino Fabiano, autore di questo volume, ci coinvolgerà con la sua bravura attraverso un monologo tratto dal libro stesso: “Utopisti e Ribelli: una controstoria dei contadini del sud”.

Con lui avremo il piacere di ospitare un nostro grande amico, il musicista Valentino Santagati che accompagnerà l’autore con le sue incursioni musicali. Discuterà con l’autore, approfondendo i temi del libro, il giornalista Sergio Pelaia.

A metà strada tra biografia e saggio storico-politico, il volume racconta la vicenda umana e politica di Rosario Migale, esponente delle lotte dei contadini calabresi negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale. Un affresco storico politico e culturale che si snoda per oltre sessant’anni di storia italiana e calabrese, e che trova momenti di particolare rilievo nell’incontro con figure emblematiche come il partigiano Angiolo Gracci, detto Gracco, e con l’intellettuale Pier Paolo Pasolini.

Una serata all’insegna della riflessione sulla nostra storia, della cultura e della musica. Un appuntamento assolutamente imperdibile.

Noi non vediamo l’ora di ricominciare e rivedervi tutti.