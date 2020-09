Domenica prima trasferta della stagione per il Volley Soverato

Prima trasferta della stagione per il Volley Soverato che domenica pomeriggio alle ore 17 giocherà contro l’Itas Città Fiera Martignacco, sconfitta all’esordio in quel di Macerata.

Anche il Soverato è reduce dallo stop casalingo contro Megabox Vallefoglia ma le ragazze di coach Napolitano hanno tutta l’intenzione di conquistare i primi punti della stagione; gli allenamenti settimanali di Lotti e compagne sono stati intensi e di ottimo livello sia sul taraflex che in palestra pesi.

Le cavallucce sono determinate e faranno di tutto per tornare dalla trasferta friulana con un risultato positivo, anche se, entrambe le squadre, vogliono muovere la rispettiva classifica e siamo certi che si assisterà ad un match tirato ed equilibrato.

L’Itas Martignacco ha un organico giovane, come quello biancorosso, con alcune giocatrici di esperienza che conoscono la categoria, come per esempio il nostro capitano Silvia Lotti guiderà la carica delle biancorosse cercando di approfittare dell’assenza di Pascucci, infortunatasi durante la gara di Macerata.

Il Volley Soverato prima della partenza prevista domani dalla Calabria, disputerà venerdì pomeriggio una seduta di allenamento tecnico – tattico per oleare gli schemi in vista del match. Anche a Martignacco, la partita sarà disputata a porte chiuse e, pertanto sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su LVF TV. Arbitri del match, la coppia Jacobacci Sergio – Cecconato Luca.