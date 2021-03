Domenica trasferta del Volley Soverato nel Lazio contro Roma Volley Club

Dopo l’eliminazione dalla coppa Italia a vantaggio di Mondovì, il Volley Soverato si rituffa nel campionato in vista della disputa della seconda giornata di andata della pool promozione. Bortoli e compagne saranno ancora impegnate lontano dalle mura amiche e faranno visita alla Roma Volley Club che nella regular season ha terminato al secondo posto in classifica. In settimana, anche per le laziali, è giunta l’eliminazione dalla coppa Italia in seguito alla rocambolesca sconfitta casalinga contro Macerata; il match ha visto le padrone di casa avanti di due parziali ma, la squadra di coach Cristofani ha dovuto subire la rimonta delle ospiti.

Dunque, domenica prossima, entrambe le compagini avranno voglia di rifarsi e riscattare le rispettive sconfitte infrasettimanali. Quella laziale, è una squadra che ha come obiettivo la promozione nella massima serie con giocatrici esperte come la schiacciatrice Papa, l’opposto Decortes, giunta nel mercato invernale, e le centrali Rebora e Cogliandro. Per Roma si tratta del primo incontro della pool promozione, dopo il rinvio della gara della scorsa settimana a Cutrofiano.

Nel girone ovest, dicevamo, l’Acqua & Sapone Roma ha chiuso con quarantaquattro punti appaiata a Mondovì, frutto di quattordici vittorie e quattro sconfitte. Il Soverato di coach Napolitano dopo la bella vittoria contro Sassuolo al Pala Scoppa, ha tutta l’intenzione di incamerare altri punti importanti in ottica play off con le biancorosse che dopo la gara di Mondovì non hanno fatto, giustamente, rientro in Calabria per preparare al meglio il match laziale.

Al Pala Fonte, la squadra di Cristofani ha perso solamente una volta, al tie break, contro la LPM BAM Mondovì, costruendo la maggior parte del suo bottino tra le mura a amiche. Domenica certamente si assisterà ad una bella partita, tra due squadre che nella prima parte di stagione hanno raggiunto obiettivi importanti e che daranno vita ad un incontro dall’esito incerto. Il match sarà diretto dalla coppia arbitrale Capolongo Antonio – Pasciari Luigi. Come sempre, sarà possibile seguire la diretta streaming della partita sulla piattaforma LVF Tv.