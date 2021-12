Domenico Amoroso è stato riconfermato alla guida della Pro Loco di Borgia

Il 28 novembre c. a. alle ore 17.30 si sono tenute le votazioni per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti della Pro Loco di Borgia. Lo scrutinio finale che ha visto, secondo quanto previsto da statuto, la riconferma alla guida della Pro Loco di Borgia di Amoroso Domenico. Numerosa la presenza dei soci per esprimere la propria volontà di voto, affluenza composta ed ordinata nel rispetto delle normative Covid vigenti. Nei giorni a seguire, è stata tenuta la riunione del Consiglio Direttivo per l’assegnazione e la nomina delle cariche sociali per ogni eletto. Si forma così il nuovo organigramma della Pro Loco di Borgia:

Presidente: Domenico Amoroso

Vice Presidente: Concetta Valentino

Segretario: Maria Calabretta

Tesoriere: Rosario Gullì

Magazziniere: Giuseppe De Santis

Consiglieri:

Cerminara Carmela

De Santis Evelina

Lanatà Assunta

Migliazza Daniela

Maiuolo Saveria

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente: Maletta Angelo

Gullì Carlo

Panduri Rocco

Molto soddisfatto per la riconferma il Presidente ha dichiarato che questo dimostra che, nel percorso dei tre anni, con il lavoro svolto, la disponibilità ed il costante impegno qualche segno è stato lasciato. Da il benvenuto ai nuovi eletti e ringrazia il “vecchio” direttivo per averlo supportato nel percorso precedente ed il nuovo con il quale affronterà questa nuova avventura. Prosegue dicendo che, nonostante il carico di responsabilità, è un semplice volontario che ama come ogni socio della Pro Loco di Borgia, il suo paese. Confida di proseguire questo percorso con l’umiltà e la dedizione dimostrata sino ad oggi insieme a tutte le persone che lo affiancheranno in questo cammino.

Il nuovo consiglio direttivo, si metterà al lavoro fin da subito per portare avanti al meglio tutti gli obiettivi previsti con entusiasmo e passione, affrontando questo nuovo triennio in modo molto dinamico considerando che, l’operato, da ormai due anni è stato inevitabilmente foggiato alle esigenze dell’andamento epidemico ,sempre con la massima collaborazione sia con le istituzioni pubbliche che con le associazioni presenti sul nostro territorio.

Conclude dichiarando che le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio ed è quello che continueremo a fare lavorando sempre e solo nell’interesse di Borgia.