Domenico Donato, sindaco di Chiaravalle Centrale, entra nel Consiglio Provinciale di Catanzaro

Un nuovo tassello per il comprensorio delle Preserre: “Attenzione e impegno per il territorio”

Domenico Donato, sindaco di Chiaravalle Centrale, accoglie una nuova sfida politica. Da oggi, infatti, entra a far parte del Consiglio Provinciale di Catanzaro, subentrando al consigliere Nicola Azzarito Cannella. La presa d’atto della decadenza di quest’ultimo ha aperto la via all’ingresso di Donato, primo dei non eletti nell’ultima tornata per il rinnovo dell’assise del capoluogo calabrese.

L’arrivo del primo cittadino di Chiaravalle al Consiglio Provinciale porta con sé una ventata di rinnovamento e l’auspicio di una rappresentanza più forte per le Preserre catanzaresi. Donato, infatti, ha assunto il suo nuovo ruolo con la ferma intenzione di portare la voce del suo territorio nel cuore dell’ente intermedio.

Il sindaco, nel festeggiare con gioia e senso di responsabilità la nomina, ha ricordato l’importanza delle funzioni amministrative esercitate dalla Provincia. Le competenze dell’ente si estendono infatti a settori vasti e cruciali, dalla difesa del suolo alla tutela delle risorse idriche ed energetiche, dalla valorizzazione dei beni culturali alla gestione dei trasporti, dalla protezione della flora e della fauna alla regolamentazione della caccia e della pesca. Senza dimenticare l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e le cruciali competenze in ambito scolastico e formativo.

Queste azioni riaffermano la Provincia come ente intermedio, crocevia tra le esigenze dei Comuni e le direttive regionali. Nella gestione di questi snodi critici, le amministrazioni provinciali, del resto, stanno acquisendo sempre più il ruolo di hub del governo locale. Donato ha assunto il suo nuovo incarico con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo in questa delicata funzione di mediazione. L’impegno del sindaco di Chiaravalle Centrale sarà rivolto a garantire che le Preserre catanzaresi possano avere il giusto peso e l’attenzione necessaria rispetto alle decisioni del consiglio provinciale. “Dobbiamo lavorare per assicurare che la nostra voce venga ascoltata e che le nostre necessità siano rappresentate in modo efficace – ha affermato Donato. – Questo è l’obiettivo che mi prefiggo nel mio nuovo ruolo”.

La sfida è complessa, ma l’entusiasmo e la determinazione del neoeletto lasciano presagire un periodo di impegno e di crescita per il territorio delle Preserre catanzaresi. Un cambio di guardia che segna non solo l’arrivo di un nuovo rappresentante in Consiglio Provinciale, ma che rappresenta anche l’opportunità per una rinnovata attenzione e una maggiore cura per un territorio tanto importante. Domenico Donato è pronto a mettersi in gioco e a rappresentare con dedizione e passione il suo territorio, nel contesto di un Consiglio Provinciale che si trova a dover rispondere a sfide sempre nuove e impegnative.