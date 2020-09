Domenico Lanciano, gratis a domicilio il primo “filosofo itinerante”: urge ascoltare le persone nelle loro case!

“Prima vivere, poi filosofare!” esorta giustamente una convinzione popolare divenuta proverbio e che ci proviene dalla notte dei tempi. Pure per tale motivo, urge andare nelle case delle persone per ascoltare il loro modo di vivere, di pensare e, quindi, di “filosofare” e di stare al mondo. La filosofia domestica è (da centinaia di migliaia di anni) alla base della società più antica ed autentica, senza sovrastrutture né religiose, né politiche, né ideologiche di qualsiasi natura. E’ giunto il tempo, specialmente dopo tanta overdose ideologica, di dialogare con chi la vita la soffre e se la guadagna con maggior sudore. Soprattutto in questi tempi di crisi profonda dovuti ad un Covid-19 non si sa ancora quanto indotto o calamità sociale.

Così, Domenico Lanciano, fondatore nel 1993 e responsabile dell’Università delle Generazioni, si dice pronto ad andare nelle case per parlare con le persone di qualsiasi età, condizione socio-economica o identità di riferimento. Ci andrà a chiamata, gratuitamente e se troppo fuori Agnone con un rimborso-spese da concordare ragionevolmente. I risultati di questo itinerare saranno divulgati, di volta in volta, sul web, mentre, dopo qualche periodo di senso compiuto, saranno raccolti in una pubblicazione a stampa perché ne resti pure memoria bibliografica per le più remote generazioni.

Per attuare più capillarmente ciò, Lanciano cerca altri “filosofi laureati” o persone-missionarie di buona volontà che si prestino a diventare “itineranti” per raccogliere la voce e l’anima della gente, di tutta indistintamente, in particolare di coloro i quali hanno più voglia di parlare immediatamente, di confidarsi, di condividere la loro visione della vita così come del presente e del futuro. Saranno ascoltate specialmente le donne che saggiamente e prevalentemente reggono da millenni l’economia delle loro case, l’andamento sociale delle loro famiglie e l’impostazione pedagogica dei loro figli e nipoti.

E, insieme alle famiglie, i “filosofi itineranti” cercheranno di individuare priorità e soluzioni da mettere al servizio degli amministratori pubblici e dei governanti di turno o di quella classe dirigente incollata alle poltrone e divenuta “casta” inamovibile e ingessata senza altro futuro che la perpetuazione del potere. Chi fosse interessato a questa novità di ascolto itinerante può telefonare direttamente al “primo filosofo a domicilio” (334-7727454) o scrivere al seguente indirizzo mail (mimmolanciano@gmail.com) sicuri che si sarà contattati in un modo o nell’altro.