Don Backy su Catanzaro Village con il Mestiere delle Canzoni

Un nuovo imperdibile appuntamento con un altro vero grande artista italiano. Aldo Caponi il suo vero nome, un Digital Show per i suoi trascorsi televisivi a partire dai memorabili concerti nelle piazze tra applausi e riconoscimenti della critica.

Le belle canzoni in radio che hanno fatto innamorare tante generazioni, famoso scrittore di preziosi libri, con “A tutto tondo” interviene anche Vittorio Sgarbi che ne esalta contenuto e pensiero, trattandosi di un singolare cantante e autore che rilascia sempre vivida bellezza discografica e arte pura, scrive John Nistico Presidente della Exence Live.

Riprendiamoci la Grande Bellezza della musica e di un cultore di sogni, cosi’ tanto immerso nel rispetto di se stesso e verso il suo pubblico che da sempre scandisce il suo nome importante nel mondo.

Dal popolare successo della canzone simbolo intitolata l’ Immensita’ , riproposta in numerosissime versioni da artisti di tutto il mondo, alle canzoni contenute in un album intitolato Pianeta Donna, rappresentando proprio l’importanza e insostituibile esistenza della creatura femminile.

Sara’ il Direttore Artistico Emilio Barone a incontrarlo in live streaming con interventi della cantante e presentatrice Valentina Vono ed anche Vittorio Giummo, immancabile giornalista catanzarese. Don Backy avvolto nei suoi colori piu’ intensi, resta lieto di ascoltare il pubblico calabrese nei suoi commenti in diretta a partire dal capoluogo di regione e per condivedere il meglio dei suoi eterni successi. Mercoledi’ 13 gennaio 2021 in live streaming su facebook, DON BACKY al DIGITAL SHOW su CATANZARO VILLAGE