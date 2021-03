Don Bruno Maggioni e Catanzaro Village salutano i Salesiani di Soverato

Un anno trascorso in preghiera e costante “speranza” perché presto ci si possa “riabbracciare”, nel lungo incontro con la “fede” e la saggezza della pura bontà d’ animo dell’ ospite Don Bruno Moggiani in live streaming nel salotto di Catanzaro Village.

Il sacerdote “buono” che porta il sorriso anche cantando e ballando il successo dei “RICCHI E POVERI”, storico gruppo di musica leggera italiana.

Accade così naturale, di cercare con tenacia e fermezza una persona importante per la collettività, verso il popolo cristiano che sappia nutrirsi di raro candore, tra cose semplici ma profonde, con il sorriso incessante di Don Bruno. Si avvera, dunque, la fantastica diretta streaming fortemente voluta da Valentina Vono, improvvisata come la sensazione di una rara scoperta dal valore antico, con quelle suggestioni condivise alla conduzione con Jolanda De Luca “emozionata” e incredula per cotanta sorpresa tutta da vivere.

Se è vero che la lettura conta per migliorarci, non può vanificarsi il senso di vedere ed ascoltare la voce di coloro che si impegnano a donarci messaggi che approdano alla preghiera.

Riaffiorando nei ricordi, Valentina saluta il Vescovo di Catanzaro Monsignor Vincenzo Bertolone, per la straordinaria visita nel Rione Maddalena a sostegno di tutti con l’ auspicio di una guarigione sulla paura delle tragiche scomparse.

Il commovente dialogo tra Valentina, Jolanda e Don Bruno, apre ai messaggi di ringraziamento degli utenti di Catanzaro Village, in un video sempre disponibile sulla stessa pagina facebook, con frasi e pensieri di gratitudine per l’ operato del sacerdote e per la sua brillante missione.

Il sano accrescimento umano è cibo dello spirito, questo il ricordo di John che conserva e custodisce l’ Istituto Salesiano di Soverato, sua personale icona “cristiana” da donare e condividere, ripensando all’ importanza di un “oratorio” sempre più “social”, così definito dallo stesso in qualità di produttore, intervenuto nel ringraziare Don Bruno e far si che permanga l’ unione verso il domani.

La musica è la massima espressione di Dio e della natura degli uomini, in essa troveremo la strada per salvare il mondo, consapevoli di una dura battaglia ma ciò che resta di questo incontro è quella volontà di far emergere il buon senso e la carità di una “buona ” parola.

GRAZIE DON BRUNO MAGGIONI