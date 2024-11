[VIDEO] Don Mimmo Battaglia nominato Cardinale da Papa Francesco

Papa Francesco annuncia di aver incluso fra i nomi dei nuovi cardinali che saranno creati nel corso del prossimo Concistoro del 7 dicembre il mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.

Chi sono gli altri cardinali?

I cardinali che il Papa creerà al prossimo Concistoro del 7 dicembre torneranno dunque ad essere 21 con Battaglia, anche dopo la rinuncia del vescovo indonesiano Syukur che lo scorso 22 ottobre ha rinunciato alla porpora.

I vescovi italiani che saranno creati cardinali dal Papa a dicembre salgono così a cinque: con mons. Domenico Battaglia, don Mimmo, noto per il suo impegno per gli ultimi, saranno creati cardinali l’ex nunzio 99enne Angelo Acerbi (non voterà in un futuro Conclave); mons. Roberto Repole (Torino); il vicario di Roma Baldo Reina e padre Fabio Baggio (sottosegretario allo Sviluppo umano integrale).