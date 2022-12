Donazione anonima di Stelle di Natale alla città di Catanzaro

Nota stampa dell’assessore all’Ambiente, Aldo Casalinuovo.

“Desidero ringraziare, anche a nome del sindaco Fiorita e della giunta comunale, il nostro concittadino benefattore che ha voluto omaggiare la città, per il periodo delle festività, con un cospicuo numero di stelle di Natale che da oggi abbelliscono il centro cittadino”.

“Si tratta di un significativo atto di generosità, che dimostra come tanti catanzaresi tengano alla propria città e vogliano, non appena ne abbiano l’occasione, dare un contributo per renderla sempre più attrattiva e accogliente”.

“Se poi colui che dona non vuol neppure apparire, si comprende bene allora come ad ispirare il suo gesto sia stato soltanto l’amore disinteressato per Catanzaro. E sono certo che avremo tante altre occasioni in cui lo spirito positivo e costruttivo di tanti catanzaresi operosi e perbene lascerà la sua bella traccia a favore della nostra intera comunità”.