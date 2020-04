Donazione dell’Asd “Stambecchi4x4”, club di fuoristradisti di Catanzaro, all’Azienda “Pugliese-Ciaccio”

Ancora una dimostrazione di vicinanza del mondo dell’associazionismo nei confronti della struttura sanitaria di eccellenza della città capoluogo. Il Club di fuoristradisti, l’Asd “Stambecchi4x4” – con sede in Catanzaro Viale Tommaso Campanella – ha deciso all’unanimità di donare euro 800 euro all’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per dare il proprio contributo al presidio impegnano in prima linea al contrasto della diffusione e alla cura dei pazienti affetti da coronavirus, provenienti della tutta la regione e non solo.

Dopo l’angolo del sorriso, il parco giochi offerto ai bambini del Centro Clinico San Vitaliano di via Tommaso Campanella, le donazioni rivolte al reparto di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” a cui sono stati regalati sei televisori installati nelle stanze di degenza, l’Ads Stambecchi 4×4 di Catanzaro – guidata dal presidente Mario Pansini – ha deciso all’unanimità di devolvere in beneficenza parte delle somme raccolte in occasione delle varie iniziative dell’associazione all’Azienda ospedaliera.

L’Asd “Stambecchi 4X4” è un club presente nella provincia di Catanzaro dal 2012: un gruppo di amici con la passione del fuoristrada che si dedica nel tempo libero alla promozione e dalla diffusione della conoscenza del fuoristrada, pronto a prestare soccorso alle persone in difficoltà. L’Associazione senza scopo di lucro è l’unico club del Sud che devolve in beneficenza il ricavato delle tante attività di promozione e ludiche che svolge nell’anno sociale.