Donazione di sangue a Soverato: L’AVIS Comunale chiama a raccolta

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Comunale di Soverato, intitolata a “Rossella Anastasia”, lancia un appello alla solidarietà e invita la cittadinanza a partecipare alla prossima giornata di raccolta sangue.

​L’appuntamento è fissato per Domenica 26 Ottobre 2025, una data da segnare sul calendario per compiere un gesto semplice ma di vitale importanza. La raccolta si svolgerà presso la sede dell’AVIS di Soverato, situata in Via Cesare Battisti, 26.

​I volontari e il personale sanitario saranno operativi in mattinata, con un orario che copre la fascia dalle 07:40 alle 11:40. Quattro ore dedicate alla donazione per contribuire a salvare vite e sostenere le necessità delle strutture sanitarie locali e nazionali.

​Per una migliore organizzazione e per evitare attese, l’AVIS di Soverato sottolinea l’importanza della prenotazione. Tutti gli aspiranti donatori sono invitati a riservare il proprio posto chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero dedicato: 327 438 6772.

Prenotare non solo agevola la gestione del flusso di donatori, ma garantisce anche un servizio più efficiente per tutti.

​Donare sangue è un atto di generosità che non conosce confini e che permette di affrontare emergenze, interventi chirurgici e terapie salvavita.

L’AVIS Comunale di Soverato rinnova il suo impegno nel promuovere la cultura della donazione e conta sulla sensibilità e il contributo di tutti per rendere questa giornata un successo di solidarietà.