Donna di 35 anni dà alla luce un bambino e muore poco dopo in ospedale, avviate indagini

Incredulità e dolore a Cetraro dopo il decesso di una donna di 35 anni morta subito dopo il parto avvenuto all’ospedale “Iannelli”.

Secondo quanto si è appreso la donna avrebbe dato alla luce senza problemi il neonato, che sta bene, immediatamente dopo, però, la situazione sarebbe precipitata con la mamma che ha iniziato a stare male nonostante il tempestivo intervento i medici che hanno tentato invano di rianimarla.

Pare che la donna si trovasse a Cetraro in villeggiatura. Sul posto avvertiti dalla famiglia della vittima sono giunti i carabinieri della locale Stazione per le indagini del caso e anche per raccogliere le testimonianze del personale sanitario.