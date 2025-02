Donna di 39 anni morta in un incidente stradale, chiesto l’arresto per ex fidanzato

La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto al Gip l’arresto di Mario Molinari, di 52 anni, con l’accusa di essere stato lui alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente stradale in cui il 25 agosto scorso, nei pressi di Lorica, in Sila, morì la sua ex fidanzata, Ilaria Mirabelli, di 39 anni.

La richiesta di arresto é stata avanzata al gip dai due magistrati titolari del fascicolo d’inchiesta aperto sulla morta di Ilaria Mirabelli, Donatella Donato e Mariangela Farro.

Il reato che viene contestato all’ex fidanzato della donna é l’omicidio stradale. Molinaro, negli interrogatori cui é stato sottoposto, ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo che alla guida della vettura si trovasse Ilaria Mirabelli.

Versione che sarebbe stata smentita dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica. Nei giorni scorsi Molinari è stato nuovamente interrogato, con l’assistenza del suo legale di fiducia, dai due sostituti procuratori.

E l’esito dell’interrogatorio ha fatto scattare la richiesta di arresto a suo carico, richiesta sulla quale il Gip si pronuncerà a breve.