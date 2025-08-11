Donna di 57 anni trovata morta in casa, giallo sulle cause del decesso

Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una segnalazione, il ritrovamento è avvenuto in un’abitazione in via Reggio Campi dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso della donna che viveva da sola anche se, in alcuni periodi, si fermava da lei un’amica.

E’ stata proprio l’amica, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, a lanciare l’allarme considerando alcune pregresse patologie che la donna stava curando da poco tempo.

Sul posto è intervenuto il medico legale. Attese le modalità del rinvenimento, è stato immediatamente informato il sostituto procuratore di turno che ha avviato le indagini e ha disposto ulteriori accertamenti e approfondimenti investigativi per accertare le cause della morte.

La salma è stata trasportata nell’obitorio del Grande ospedale metropolitano ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso che il magistrato disponga l’autopsia nelle prossime ore.