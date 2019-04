Stava transitando su Via Grimaldi, zona curva del Gas a Catanzaro quando, improvvisamente, si è accasciata a terra, morendo.

Una donna, di circa 70 anni, è morta così questa mattina, intorno alle 11:25, mentre passeggiava in compagnia del marito. Sul posto immediati i soccorsi ma a nulla sono serviti i 15 minuti di massaggio cardiaco praticato dai paramedici.

Il corpo della donna si trova ancora sul posto, in attesa del medico legale e degli accertamenti per capirne le cause.