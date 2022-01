Donna di 79 anni si perde con l’auto, ricerche in corso

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è distaccamento volontario di Taverna sono impegnate dalle ore 21.30 per una ricerca a persona nella frazione Cavorá nel comune di Gimigliano (CZ).

La malcapitata una signora di 79 anni di Catanzaro che a bordo di una Volkswagen Polo grigia ha perso l’orientamento finendo in un uliveto. La donna in stato confusionale non riesce ad orientarsi.

I vigili del fuoco in collaborazione con i carabinieri hanno rintracciato dalle celle telefoniche la zona approssimativa di localizzazione della dispersa iniziando immediatamente le ricerche.

Sul posto a coordinare le operazioni il mezzo di comando avanzato (AF/UCL) con personale abilitato TAS (topografia applicata al soccorso) ed il funzionario VD Sergio Consagra del comando di Catanzaro. Dalle ore 05.00 circa, elicottero del reparto volo Sirio dell’esercito sta sorvolando la zona interessata.

Attivato anche il nucleo regionale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di ricerca ancora in atto.