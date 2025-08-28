Donna investita da una moto, è in gravi condizioni

Nel tardo pomeriggio di ieri, all’ingresso dei Laghi di Sibari, una donna è stata investita da una moto vicino al Museo del Mare.

A seguito dell’incidente, la donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Immediati i soccorsi da parte dei volontari della Pet Cassano e della Pet di Spezzano Albanese, oltre a un’ambulanza volontaria di Schiavonea.

La Polizia Locale di Cassano Jonio è intervenuta sul posto per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

​Le condizioni della donna rimangono critiche e la dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità.