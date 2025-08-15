Donna originaria della Calabria trovata morta in un parco di Viareggio

Una donna di 65 anni, originaria della provincia di Cosenza, è stata trovata senza vita di ieri in un piccolo parco pubblico lungo via Comparini a Viareggio. A lanciare l’allarme, intorno alle 5 del mattino, è stato il marito della donna.

La coppia, secondo quanto appurato, viveva da tempo in un’auto parcheggiata nella zona. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari della Croce Verde, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, per la donna non c’era purtroppo più nulla da fare.

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

​Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e la scientifica per avviare le procedure di rito e confermare le circostanze del decesso.

La tragica scoperta ha scosso la comunità locale, ponendo ancora una volta l’attenzione sulle difficili condizioni di vita di chi si trova in situazione di estrema fragilità. Secondo quanto comunicato dal Comune di Viareggio, i servizi sociali erano a conoscenza della situazione della coppia e la seguivano da tempo. La 65enne e il marito, arrivati dalla Calabria, vivevano in condizioni di estrema precarietà e avevano più volte rifiutato le soluzioni abitative alternative proposte dagli uffici comunali.

L’ultima offerta di aiuto era stata presentata proprio il giorno prima del decesso, ma anche in quella circostanza la coppia aveva scelto di rimanere nell’auto. Una condizione complessa, aggravata da problemi igienico-sanitari legati all’accumulo di rifiuti intorno al veicolo, per cui il Comune afferma di aver agito in coordinamento con Sea Ambiente per contenere le criticità.