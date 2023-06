Donna travolta e uccisa da un’auto durante una fiaccolata a Girifalco, arrestato un uomo positivo all’alcoltest

Una donna è morta a seguito dei traumi riportati dopo essere stata travolta da un’auto insieme al figlio di 53 anni nel corso di una fiaccolata in paese.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato un uomo, alla guida dell’auto, che ha prestato i soccorsi nell’immediatezza del fatto ed è poi risultato all’alcoltest con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti.

La signora di 74 è deceduta ieri all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove era stata trasportata insieme al figlio subito dopo l’incidente. Da quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, la sera del 31 maggio attorno alle 22 – mentre era in corso una fiaccolata per le vie centrali di Girifalco – la donna e il figlio sono stati colpiti da un’auto in movimento.

Le condizioni della signora sono subito parse gravi nell’immediatezza dei soccorsi e oggi il triste epilogo. L’uomo si trova attualmente ricoverato a Catanzaro.

Le forze dell’ordine e la procura nelle ore successive hanno provveduto all’arresto dell’automobilista accusato di lesioni stradali gravi.