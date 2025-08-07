Donna uccisa a coltellate nonostante la protezione del “Codice Rosso”

Un nuovo, tragico femminicidio scuote la città di Foggia, dove una donna di 46 anni, di origini marocchine, è stata uccisa a coltellate nel cuore della notte.
La vittima, che viveva da sola in un appartamento nel centro storico, è stata trovata morta a pochi metri dalla sua abitazione, in un’area dove, a quanto pare, aveva tentato disperatamente di fuggire dal suo aggressore.
Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva precedentemente denunciato il suo ex compagno, anch’egli marocchino, per maltrattamenti.
A seguito della denuncia, era stata inserita nel percorso di protezione previsto dalla normativa del “Codice Rosso”, che mira a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere con una risposta più rapida da parte delle autorità.
L’allarme è stato dato da alcuni residenti, svegliati nel cuore della notte dalle urla strazianti della donna. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
La presenza di un’aggressione così violenta, nonostante le misure di protezione in atto, solleva gravi interrogativi sull’efficacia di tali protocolli e sulla sicurezza delle donne che hanno il coraggio di denunciare.
Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per rintracciare l’ex compagno, considerato il principale sospettato e attualmente irreperibile.