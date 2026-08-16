Donna uccisa nella notte: ricercato il compagno che l’avrebbe picchiata con violenza e abbandonata fuori l’ospedale

Una donna è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara, comune del Cosentino, ed i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione.

Ornella Forastefano, la donna di 46 anni uccisa la notte scorsa ad Amendolara, dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all’ospedale di Trebisacce – non è ancora chiaro se dal compagno – e lasciata fuori dall’ingresso.

I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l’hanno subito soccorsa ma a causa della gravità delle lesioni è morta.

Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è adesso irreperibile e viene ricercato dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, per accertare la sua posizione.