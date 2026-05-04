“Donne in Equilibrio”: a Satriano un incontro sull’endocrinologia femminile tra scienza e informazione

Un appuntamento dedicato alla salute e al benessere femminile, con un approccio autorevole ma accessibile, è quello in programma martedì 5 maggio 2026 alle ore 18:30 all’interno della sede MedCenter di Satriano.

Nasce così “Donne in Equilibrio”, un incontro pubblico che mette al centro l’endocrinologia femminile, affrontata attraverso un dialogo tra competenza scientifica e divulgazione.

L’iniziativa è promossa dal presidio polispecialistico MedCenter e da Salute+ periodico di medicina, benessere, estetica, sport e tempo libero, nell’ambito del format “Salute Più Incontra” (a cura della giornalista Sabrina Amoroso) nato per dare vita ai contenuti del magazine cartaceo, trasformando gli articoli in momenti di confronto. Protagonisti i medici del presidio che incontrano il pubblico per approfondire i temi di salute, estetica, sport e benessere in modo chiaro e partecipato.

Il primo appuntamento è realizzato in collaborazione con le sezioni soveratese di FIDAPA e Soroptimist. Protagonista dell’appuntamento sarà il Prof. Enrico Pucci, docente universitario ed endocrinologo clinico all’Università di Pisa in servizio alla MedCenter di Satriano, che guiderà il pubblico alla scoperta dei principali temi legati all’equilibrio ormonale femminile, offrendo strumenti di comprensione e prevenzione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione su tematiche fondamentali per la salute femminile, promuovendo consapevolezza, conoscenza e benessere. Ingresso gratuito.