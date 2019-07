Dopo furto si danno alla fuga sulla Ss 106, arrestata dopo inseguimento una “banda di slavi”

Consumano furto in abitazione e si danno alla fuga alla vista dei carabinieri. È accaduto durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina sono intervenuti a Cropani Marina per furto in abitazione in atto, su segnalazione di un militare dell’Arma libero dal servizio.

All’arrivo di Carabinieri, tre malviventi di sono dileguati nelle campagne contigue, mentre due complici si sono dati alla fuga a bordo di una BMW X3, che circolava con targhe rubate, immettendosi sulla S.S. 106 in direzione Catanzaro. Inseguiti per circa 15 chilometri, da Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, della Compagnia di Catanzaro e una pattuglia dell’Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Catanzaro. I malviventi, noncuranti della viabilità piuttosto congestionata, hanno impattato anche contro auto in transito pur di guadagnare la fuga.

Grazie al decisivo intervento di un elicottero dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, l’auto in fuga è stata rintracciata in zona isolata in lococalità Cava di Catanzaro, dove gli occupanti hanno abbandonato il veicolo su una strada senza uscita. Accerchiati, i due cercavano di nascondersi tra la fitta vegetazione ed i vicini casolari ma sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri. I carabinieri hanno così fermato la ‘banda di slavi’.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, materiale per il travisamento, un lampeggiante del tipo in uso alle FF.PP.. All’esito delle attività di rito i due arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell’autorità giudiziaria. È in corso il sopralluogo per quantificare la refurtiva asportata, di cui i malviventi si sarebbero liberati durante le fasi della tentata fuga.