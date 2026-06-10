Dopo la petizione e la mozione, arriva il primo risultato: la Giunta di Chiaravalle fissa a 6 euro al metro quadro il valore IMU dei terreni agricoli urbanizzati

La Delibera n. 57 del 4 giugno 2026, pubblicata oggi all’Albo Pretorio, determina per la prima volta i valori venali orientativi dei terreni nell’Ambito Territoriale Agricolo Urbanizzato. Un passo avanti concreto dopo l’iniziativa del consigliere Vito Maida. Ma la partita per l’equità fiscale è ancora aperta.

Chiaravalle Centrale, 10 giugno 2026 – A pochi giorni dal deposito della petizione sottoscritta da circa trenta cittadini e della mozione consiliare presentata dal consigliere di minoranza Vito Maida, arriva un primo, concreto risultato.

È stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 4 giugno 2026, con la quale l’Amministrazione ha finalmente determinato i valori venali orientativi dei terreni ricadenti nell’Ambito Territoriale Agricolo Urbanizzato del Piano Strutturale Comunale, fissandoli nella misura di 6,00 euro al metro quadro ai fini IMU per l’anno 2026 e per le annualità successive.

Il provvedimento colma un vuoto che la stessa mozione consiliare aveva denunciato con forza: l’assenza di valori tabellari ufficiali di riferimento, che lasciava i contribuenti in una condizione di obiettiva incertezza applicativa e li esponeva al rischio di accertamenti basati su stime disomogenee e potenzialmente arbitrarie.

La delibera si fonda su due distinte metodologie estimative — il metodo di trasformazione e il metodo sintetico — entrambe condotte su un lotto-tipo di 1.000 metri quadrati con un indice di edificabilità di appena 0,15 mq/mq, che consente di realizzare soltanto 150 metri quadrati di superficie edificabile.

Un parametro che la Giunta stessa riconosce come estremamente contenuto, e che ha condotto a un valore unitario di 5,88 euro/mq con il primo metodo e di 6,00 euro/mq con il secondo, poi assunto come valore orientativo finale.

Il carattere della delibera è dichiaratamente non vincolante, sia per l’Ufficio Tributi sia per il contribuente: un punto fermo di trasparenza che offre finalmente un ancoraggio certo per il calcolo dell’imposta, riducendo il rischio di contenzioso e garantendo un trattamento uniforme tra tutti i proprietari.

La delibera rappresenta un avanzamento significativo, ma non esaurisce le richieste contenute nella mozione consiliare. Restano infatti sul tavolo i punti qualificanti dell’atto di indirizzo: la riduzione dell’aliquota IMU parametrata all’effettiva capacità edificatoria, l’introduzione di coefficienti di riduzione del valore venale e di detrazioni d’imposta specifiche, nonché l’avvio del procedimento di variante urbanistica per consentire ai proprietari che lo desiderano di chiedere la retrocessione dei propri terreni ad area agricola, con il conseguente ritorno al regime fiscale del reddito dominicale.

“Accogliamo con soddisfazione questa prima risposta dell’Amministrazione — ha dichiarato il consigliere Vito Maida — perché dimostra che l’iniziativa politica e la mobilitazione dei cittadini possono produrre risultati tangibili.

La delibera n. 57 fissa finalmente un valore di riferimento chiaro e trasparente: 6 euro al metro quadro, una cifra che fotografa la realtà di terreni che edificabili lo sono solo sulla carta”.

“Ma questo è soltanto l’inizio.

Ora la Giunta e il Consiglio Comunale devono completare il percorso avviato, portando in aula la mozione e adottando tutte le misure necessarie per restituire piena equità fiscale ai proprietari.

La petizione firmata da trenta cittadini merita risposte integrali, non parziali. Continueremo a vigilare passo dopo passo”.